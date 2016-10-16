 Serdar ve Sigthorsson idmanda – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Serdar ve Sigthorsson idmanda

    Serdar ve Sigthorsson idmanda
    maçı nedeniyle izinli olmalarına karşın Serdar Aziz ve Kolbein Sigthorsson dün sabah Florya'ya gidip çalışma yaptı. Yaklaşık 2 saat özel bir antrenman yapan iki oyuncunun, maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:16
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