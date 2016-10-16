Sabri yine bitiremedi

Sabri Sarıoğlu, üst üste üç lig maçında da oyundan alındı. İlk hafta oynanan Karabük maçından sonra Akhisar, Kayseri ve Ç. Rize maçlarında 90 dakika sahada kalan Sabri; Beşiktaş ve Antalya maçlarından sonra dün de G.Birliği maçında 53'te kenara çekildi.