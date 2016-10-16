 Sabri yine bitiremedi – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Sabri yine bitiremedi

    Sabri yine bitiremedi
    Sabri Sarıoğlu, üst üste üç lig maçında da oyundan alındı. İlk hafta oynanan Karabük maçından sonra Akhisar, Kayseri ve Ç. Rize maçlarında 90 dakika sahada kalan Sabri; Beşiktaş ve Antalya maçlarından sonra dün de G.Birliği maçında 53'te kenara çekildi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
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