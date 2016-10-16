 Özbek maçta yoktu – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Özbek maçta yoktu

    Özbek maçta yoktu
    yöneticilerden Cengiz Özyalçın, Nasuhi Sezgin, Alper Narman, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda maçı tribünden izleyenler arasındaydı. Buna karşılık Başkan Dursun Özbek özel işleri nedeni ile sarı-kırmızılı kafilede yer almadı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:37
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