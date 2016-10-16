 Nando sağolsun! – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Nando sağolsun!

    Nando sağolsun!

    Hollandalı hoca, ilk yarıda iyi oynadıklarını belirtip, “İkinci yarı için Muslera’yı tebrik etmeliyiz. Kesinlikle övgüleri hak eden bir performans sergiledi” dedi

    Teknik Direktörü Jan Olde maçın ardından yaptığı açıklamada kaleci Muslera'ya övgüler yağdırdı. Hollandalı çalıştırıcı, "Milli maç dönüşleri hep zor olur. Milli takımlara gitmiş 7 tane oyuncumuz vardı. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. İyi başladık, hatta girdiğimiz pozisyonlarda maçı koparabilirdik. İkinci yarı için Muslera'yı tebrik etmeliyiz" dedi.

    ÖVGÜLERİ HAK EDİYOR
    Muslera'nın milli takım için gittiği Uruguay'dan uzun bir yolculuktan döndüğünü hatırlatan Riekerink, "Övgüleri kesinlikle hak eden önemli bir performans sergiledi" yorumunu yaptı. Hollandalı hoca ayrıca şunları söyledi: "İkinci yarıda baskı yedikten sonra iki tane çözümümüz vardı. Podolski'yi oyuna alarak ofansif oynamayı seçtik. Son 10 dakika ise skoru korumaya çalıştık. 4 yıldır burada berabere kalıyorduk. Çok çok önemli bir galibiyet aldık."
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
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