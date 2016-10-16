Nando sağolsun!
Hollandalı hoca, ilk yarıda iyi oynadıklarını belirtip, “İkinci yarı için Muslera’yı tebrik etmeliyiz. Kesinlikle övgüleri hak eden bir performans sergiledi” dedi
ÖVGÜLERİ HAK EDİYOR
Muslera'nın milli takım için gittiği Uruguay'dan uzun bir yolculuktan döndüğünü hatırlatan Riekerink, "Övgüleri kesinlikle hak eden önemli bir performans sergiledi" yorumunu yaptı. Hollandalı hoca ayrıca şunları söyledi: "İkinci yarıda baskı yedikten sonra iki tane çözümümüz vardı. Podolski'yi oyuna alarak ofansif oynamayı seçtik. Son 10 dakika ise skoru korumaya çalıştık. 4 yıldır burada berabere kalıyorduk. Çok çok önemli bir galibiyet aldık."
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:16
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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