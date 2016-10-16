 Muslera’dan çalım dersi! – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Muslera’dan çalım dersi!

    Muslera’dan çalım dersi!
    G.Saray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, kelimenin tam anlamıyla şov yapıyor. Urugaylı kaleci, kalesinde yaptığı başarılı kurtarışlarının dışında; çalım atma konusunda da yeteneklerini sergilemeyi sürdürüyor. maçında Eto'o'ya çalım atan Muslera, dün akşam da G.Birliği maçının ilk yarısında Stancu'yu çalımladı. Uruguaylı kaleci böylece ligdeki 336 futbolcunun 172'sinden daha fazla çalım atmış oldu.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:46
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