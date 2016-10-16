''Mondragon bizi andı''
-Hey gidi Mondi seni andık bu gece kulakların çınlasın.
-Mondragon neyse Muslera da odur. Ondan iyisi yine Galatasaray da...
-Bizi yine Mondragon kurtardı.
-Gecenin yıldızı Mondragon! Mondragon bizi andı.
MONDRAGON SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI
Galatasaray'ın eski kalecilerinden Mondragon, Gençlerbiliği - Galatasaray maçında Muslera yerine kendi adının söylenmesi üzerine sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ''Mondi neydi lan. Bildiğim tek şey çok büyüksün Galatasaray. İyi Geceler Ali Sami Yen'in peşinde olanlar.''
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:45
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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