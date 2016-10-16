 ''Mondragon bizi andı'' – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    ''Mondragon bizi andı''

    ''Mondragon bizi andı''
    Muslera'nın arka arkaya yaptığı kurtarışlar Lig TV Spikeri Melih Şendil'in aklını da karıştırdı. Şendil, 73. dakikada "Aydın vurdu Mondragon kurtardı. Düzeltiyorum, Muslera" deyince sosyal medyanın diline düştü. İşte o mesajlardan bazıları:

    -Hey gidi Mondi seni andık bu gece kulakların çınlasın.
    -Mondragon neyse Muslera da odur. Ondan iyisi yine Galatasaray da...
    -Bizi yine Mondragon kurtardı.
    -Gecenin yıldızı Mondragon! Mondragon bizi andı.

    MONDRAGON SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI
    'ın eski kalecilerinden Mondragon, Gençlerbiliği - Galatasaray maçında Muslera yerine kendi adının söylenmesi üzerine sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ''Mondi neydi lan. Bildiğim tek şey çok büyüksün Galatasaray. İyi Geceler Ali Sami Yen'in peşinde olanlar.''
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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