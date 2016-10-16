 Lionel Carole lokomotif gibi – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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HEPSİ
    16 Ekim 2016, Pazar
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    Lionel Carole lokomotif gibi

    Lionel Carole lokomotif gibi
    Carole de dün gecenin çalışkan isimlerinden biriydi. Sol bek oynayan 25 yaşındaki futbolcu, 90 dakika boyunca lokomotif gibi hiç durmadan ataklara destek verdi. Aslan'ın hücum gücünü artırdı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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