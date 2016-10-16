 Josue: Şansı iyi kullandım – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    : Şansı iyi kullandım

    Josue: Şansı iyi kullandım

    : "Çok önemli bir galibiyet. Şans bugün bana geldi ve bunu iyi değerlendirdik."

    'in götürülmediği Ankara deplasmanında ilk 11'de şans bulan isimlerden biri 'ydi. Portekizli futbolcu karşısında 68 dakika süre aldı. Josue maç sonu, "Çok önemli bir galibiyet. Şans bugün bana geldi ve bunu iyi değerlendirdik. Zor bir deplasmanda galip gelmek çok önemliydi" şeklinde konuştu.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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