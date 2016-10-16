İki gol attı yedek kaldı
Riekerink, Podolski’nin yerine Josue’ye tercih etti.
Antalyaspor maçında sonradan oyuna girerek 2 gol atan ve galibiyeti getiren Podolski'yi ise yedek soyundurdu. Alman oyuncu, 68'de Josue'nin yerine oyuna dahil oldu. Riekerink, Milli Takım'ın İzlanda ile yaptığı maçın öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Hakan Balta'yı, tedavisinin tamamlanmasının ardından sahaya sürdü.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:29
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
İki gol attı yedek kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.