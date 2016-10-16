 İki gol attı yedek kaldı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    İki gol attı yedek kaldı

    İki gol attı yedek kaldı

    Riekerink, Podolski’nin yerine Josue’ye tercih etti.

    'ne konuk olan 'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde bundan önce oynadıkları maçının kadrosunda sadece bir değişikliğe gitti. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, Hollanda Milli Takımı kampından sakat dönen Wesley Sneijder'in yerine Portekizli oyuncu Josue'yi ilk 11'de görevlendirdi.

    Antalyaspor maçında sonradan oyuna girerek 2 gol atan ve galibiyeti getiren Podolski'yi ise yedek soyundurdu. Alman oyuncu, 68'de Josue'nin yerine oyuna dahil oldu. Riekerink, Milli Takım'ın İzlanda ile yaptığı maçın öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Hakan Balta'yı, tedavisinin tamamlanmasının ardından sahaya sürdü.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İki gol attı yedek kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.