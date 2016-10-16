 Hayali büyük – Fotomaç – 16 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Hayali büyük

    Hayali büyük

    G.Saray Başkanı, 111. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda camiaya seslendi ve mali bağımsızlığın gelmesiyle büyük zaferlerin de yaşanacağını iddia etti.

    G.Saray'ın 111. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda anma töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan başkan Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi ve Euroleague ile ilgili hayalini paylaştı. Üyelerin tebessümle ve büyük dikkatle dinledikleri Özbek şu ifadeleri kullandı: "Bu kutsal arma, bu gururlu renkler kurulduğu günden beri Türk'ün gururu oldu. 2015 Mayıs'ta bu görevi aldığımızdan beri kulübü ileri taşımak ve layıkıyla daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Tek arzumuz da budur. Mali bağımsızlığını kazanmış, tesisleri ve alt yapısıyla dünya standartlarını yakalamış bir Galatasaray hayal ediyorum. Tüm kalbimle bu hayali gerçekleştirmek istiyorum. Bunu yapmaktaki tek maksadım; büyük bir vizyoner olan Tevfik Fikret'in adını taşıyan bu salona bir gün Şampiyonlar Ligi Kupası'nın, Euroleague Kupası'nın geldiğini görmek. Eminim ki o gün her Galatasaraylı gururla şu cümleyi söyleyebilecektir: 'Sevgili Ali Sami Yen... Kurduğunuz bu kulüp bugün arzu ettiğiniz yerdedir. Rahat uyuyun...' O gün gelene kadar bizim için durmak yok."

    SAYGI DURUŞU YAPILDI
    111. yıl kuruuş etkinlikleri nedeniyle Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk heykeline, kulüp başkanı Dursun Özbek, kulüp eski başkanı ve kulüp divan kurulu başkanı İrfan Aktar tarafından çelenk konulup, saygı duruşunda bulunuldu. Tören ilgiyle izlendi.

    ATA'NIN HUZURUNA ÇIKTILAR
    G.Saray Kulübünün 111. kuruluş yılı etkinliklerine, Ankara'da devam edildi. maçı öncesi yönetim kurulu ve taraftarlar Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarete, ikinci başkan Cengiz Özyalçın, başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin, yönetici Alper Narman da hazır bulundu.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hayali büyük haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.