Hayali büyük
G.Saray Başkanı, 111. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda camiaya seslendi ve mali bağımsızlığın gelmesiyle büyük zaferlerin de yaşanacağını iddia etti.
SAYGI DURUŞU YAPILDI
111. yıl kuruuş etkinlikleri nedeniyle Galatasaray Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk heykeline, kulüp başkanı Dursun Özbek, kulüp eski başkanı Alp Yalman ve kulüp divan kurulu başkanı İrfan Aktar tarafından çelenk konulup, saygı duruşunda bulunuldu. Tören ilgiyle izlendi.
ATA'NIN HUZURUNA ÇIKTILAR
G.Saray Kulübünün 111. kuruluş yılı etkinliklerine, Ankara'da devam edildi. Gençlerbirliği maçı öncesi yönetim kurulu ve taraftarlar Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarete, ikinci başkan Cengiz Özyalçın, başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin, yönetici Alper Narman da hazır bulundu.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:02
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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