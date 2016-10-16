Hasret sona erdi
Başkent temsilcisiyle deplasmanda oynadığı son 4 karşılaşmada da berabere kalan Aslan, dün akşam bu kötü gidişe son verdi. G.Saray, G.Birliği’ne bu sezonki ilk yenilgisini tattırdı.
ÜZÜLMEZ'İ ÜZDÜLER
Galatasaray, dün akşam aldığı bu galibiyetle, G.Birliği'ne bu sezon ilk mağlubiyetini tattırdı. İbrahim Üzülmez yönetimindeki Başkent temsilcisi, bu sezon oynadığı 7 maçta 5 beraberlik elde ederken; yenilmezlik unvanını da yitirmiş oldu. İbrahim Üzülmez döneminde toplam 24 lig maçına çıkan G.Birliği 12 kez kazanırken 6 beraberlik, 6 yenilgi aldı, 35 gol atıp 21 gol yedi ve 42 puan topladı.
TARAFTARI SELAMLADILAR
G.Saraylı futbolcular, galibiyet sevincini Ankara'da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştılar.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:44
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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