 Hasret sona erdi – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Hasret sona erdi

    Hasret sona erdi

    Başkent temsilcisiyle deplasmanda oynadığı son 4 karşılaşmada da berabere kalan Aslan, dün akşam bu kötü gidişe son verdi. G.Saray, G.Birliği’ne bu sezonki ilk yenilgisini tattırdı.

    Süper Lig'de dün akşam 5'inci galibiyetini alan G.Saray, G.Birliği fobisini de geride bırakmayı başardı. G.Birliği ile G.Saray arasında Süper Lig'de Ankara'da oynanan son 4 maç berabere bitmişti. 2012-13 sezonunda rakibiyle deplasmanda 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar; 2013- 14, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Ankara'da G.Birliği ile 1-1 berabere kaldı. G.Saray'ın dün akşam aldığı galibiyetle; iki takım arasında toplamda oynanan 91 lig maçında sarı-kırmızılar 50'nci galibiyetini almış oldu. G.Birliği 21 kez kazanırken, 20 maç da berabere sonuçlandı.

    ÜZÜLMEZ'İ ÜZDÜLER
    , dün akşam aldığı bu galibiyetle, G.Birliği'ne bu sezon ilk mağlubiyetini tattırdı. İbrahim Üzülmez yönetimindeki Başkent temsilcisi, bu sezon oynadığı 7 maçta 5 beraberlik elde ederken; yenilmezlik unvanını da yitirmiş oldu. İbrahim Üzülmez döneminde toplam maçına çıkan G.Birliği 12 kez kazanırken 6 beraberlik, 6 yenilgi aldı, 35 gol atıp 21 gol yedi ve 42 puan topladı.

    TARAFTARI SELAMLADILAR
    G.Saraylı futbolcular, galibiyet sevincini Ankara'da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştılar.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:44
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