 ''G.Saray’a odaklandım'' – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    ''G.Saray’a odaklandım''

    ''G.Saray’a odaklandım''

    ’e transferi sorulan Bruma bu yanıtı verdi.

    Bruma, İngiliz ekipleri Tottenham ve Arsenal'e transferi konusunda açıklama yaptı. Şu anda bu dedikodularla ilgilenmediğini ifade eden genç futbolcu, "Sadece Galatasaray'a odaklandım. Söylentilerle ilgilenmiyorum" dese de açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi: "Gelecekte neler olacağını göreceksiniz."
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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