G.Saray son saniyede güldü

Tofaş Nilüfer Salonu'nun dolduğu ve tribünlerde sporseverlerin yer bulamadığı karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Odeabank, üstünlüğü kısa sürede eline aldı ve ilk çeyreği 9 sayılık üstünlükle (15-24) önde kapadı.



İkinci periyotta, Daye yine attığı basketblerle üstünlüğü Galatasarayl'a getiren isim oldu. Sarı kırmızılılar Thompson ve Tyus'un basketleriyle farkı giderek açtı ve devreyi 12 sayılık üstünlükle 38-46 önde tamamladı.



Üçüncü çeyrekte Galatasaray Odeabank üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi ve farkı giderek açmasına karşın bu bölümü de 12 sayılık farkla 59-71 önde noktaladı.



Final periyodunda Çok iyi savunma yapan Tofaş, Mejia'nın üçlükleriyle farkı eritmeyi başardı. 32'nci dakikada fark ilk kez 4 sayıya (67-71) indi. Galatasaray Schilb ile farkı korumayı başarırken, Caner, ardından Mejia'nin üst üste gelen üçlükleriyle son 6 saniyeye 80-80'lik eşitlikle gidildi.

Son hücumu Daye ile değerlendiren Galatasaray Odeabank karşılaşmayı 82-80 kazandı.



SALON: TOFAŞ Nilüfer

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Semih Vural (xxx), Önder Yılmaz (xxx)

TOFAŞ: Barış(xx)2, Mejia (xxxx)26, Roberts (xxx)15, Caner (xx)6, İvanov (xx)8 Yiğit(x),Ümit (x), Kaya Peker (xx)3, Kadir (x), Micic (xxx)20

GALATASARAY ODEABANK: Tyus (xxx)12, Schlib (xxx)13,Daye (xxxx)23, Sinan Güler (xxx)16, Göksenin (xxx)8 Smith (xx)4, Emir Preldzic (xx)2, Can (x),Ege (xx)4,

1.PERİYOT: 15-25

DEVRE:38-46

3.PERİYOT: 59-71