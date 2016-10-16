 G.Saray son saniyede güldü – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    G.Saray son saniyede güldü

    G.Saray son saniyede güldü

    Toto Basketbol Süper Ligi’nde Tofaş, uzun süre geride kaldığı maçın son saniyesinde Daye’nin attığı basketle, güçlü rakibi Adeabank'a 80-82 mağlup oldu.

    Tofaş Nilüfer Salonu'nun dolduğu ve tribünlerde sporseverlerin yer bulamadığı karşılaşmaya iyi başlayan Odeabank, üstünlüğü kısa sürede eline aldı ve ilk çeyreği 9 sayılık üstünlükle (15-24) önde kapadı.

    İkinci periyotta, Daye yine attığı basketblerle üstünlüğü Galatasarayl'a getiren isim oldu. Sarı kırmızılılar Thompson ve Tyus'un basketleriyle farkı giderek açtı ve devreyi 12 sayılık üstünlükle 38-46 önde tamamladı.

    Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi ve farkı giderek açmasına karşın bu bölümü de 12 sayılık farkla 59-71 önde noktaladı.

    Final periyodunda Çok iyi savunma yapan Tofaş, Mejia'nın üçlükleriyle farkı eritmeyi başardı. 32'nci dakikada fark ilk kez 4 sayıya (67-71) indi. Galatasaray Schilb ile farkı korumayı başarırken, Caner, ardından Mejia'nin üst üste gelen üçlükleriyle son 6 saniyeye 80-80'lik eşitlikle gidildi.
    Son hücumu Daye ile değerlendiren Galatasaray Odeabank karşılaşmayı 82-80 kazandı.

    SALON: TOFAŞ Nilüfer
    HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Semih Vural (xxx), Önder Yılmaz (xxx)
    TOFAŞ: Barış(xx)2, Mejia (xxxx)26, Roberts (xxx)15, Caner (xx)6, İvanov (xx)8 Yiğit(x),Ümit (x), Kaya Peker (xx)3, Kadir (x), Micic (xxx)20
    GALATASARAY ODEABANK: Tyus (xxx)12, Schlib (xxx)13,Daye (xxxx)23, Sinan Güler (xxx)16, Göksenin (xxx)8 Smith (xx)4, Emir Preldzic (xx)2, Can (x),Ege (xx)4,
    1.PERİYOT: 15-25
    DEVRE:38-46
    3.PERİYOT: 59-71


    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:17
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