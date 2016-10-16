 ‘G.Saray gerekeni yaptı’ – Fotomaç – 16 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ‘G.Saray gerekeni yaptı’

    ‘G.Saray gerekeni yaptı’

    Teknik Direktörü , maç sonu üzgündü.

    Genç hoca, "Hafta boyunca konuşmamıza rağmen, anlatmamıza rağmen böylesine basit gol yemememiz gerekiyordu. Bizim yapmamız gerekeni yaptı. Kontrataktan gol yedik. 20-25 dakikalık sürede hiç bir şey yapamadık. Üzgünüz" ifadesini kullandı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘G.Saray gerekeni yaptı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.