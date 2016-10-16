 Galatasaray derbi için tempo artırdı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    derbi için tempo artırdı

    Galatasaray derbi için tempo artırdı

    , Toto Süper Lig'in 8. haftasında ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda karşılaşmasında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından hücum organizasyonları üzerinde durduğu kaydedildi. Antrenmanın dar alanda yüksek tempolu dörde dört çift kale maç ile tamamlandığı aktarıldı.

    Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, karşılaşmasının hazırlıklarına 18 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 16:45
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