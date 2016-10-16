Galatasaray derbi için tempo artırdı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına 18 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:45
- Kenan Sofuoğlu şampiyon oldu!
Toplam 8
Yorum
KENAN BABA Gitmiş ekşi sözlükten kopyala yapıştır yapmış yiyosa sen yarış oralarda
- Kenan Sofuoğlu şampiyon oldu!
Toplam 8
Yorum
Mehmet teper Turkiyemizin yuz aki karasumuzun kururu Tebrik eder allah cc kazasiz belasiz nice Basarilar nasib etsin.allah cc nazardan korusun Allah cc ye amanet ol
- Apolet söktü
Toplam 10
Yorum
Kenan Bruuuuumaaaaaa
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