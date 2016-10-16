 En çok koşan Ciğerci – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    En çok koşan Ciğerci

    En çok koşan Ciğerci
    G.Birliği karşısında orta sahası zaman zaman zor anlar yaşadı. Ancak Tolga Ciğerci her açığı kapatarak ayakta kalan isimlerden oldu. Ciğerci, 12.9 km ile takımı adına en çok koşan isimdi. Başarılı oyuncu maç sonunda ise kritik bir üç puan aldıklarını ifade ederek, "G.Birliği'ni yenmek kolay değildi. Zorlu virajı kazasız geçtik" açıklaması yaptı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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