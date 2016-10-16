 Derdiyok durakladı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Derdiyok durakladı

    Derdiyok durakladı
    G.Saray'ın en skorer ismi olan Eren Derdiyok, ligdeki son iki maçında gol atmayı başaramadı. Süper Lig'in ilk 5 haftasında rakip filelere 5 gol gönderen Eren, Antalyaspor ve G.Birliği maçında gol atmayı başaramadı. Eren, dün Bruma'nın golünde ise önemli rol üstlendi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
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