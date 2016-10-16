Derdiyok durakladı

G.Saray'ın en skorer ismi olan Eren Derdiyok, ligdeki son iki maçında gol atmayı başaramadı. Süper Lig'in ilk 5 haftasında rakip filelere 5 gol gönderen Eren, Antalyaspor ve G.Birliği maçında gol atmayı başaramadı. Eren, dün Bruma'nın golünde ise önemli rol üstlendi.