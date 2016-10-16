Deplasmanların siyah incisi
Zaferi getiren Bruma, Akhisar ve Beşiktaş maçlarının ardından bu sezonki 3. golünü kaydetti. Bunların hepsini dış sahada atan Portekizli, Eren’den sonra takımın en skorer 2. futbolcusu.
ÖZEL MAÇLARDA COŞTU
Bruma, Galatasaray'daki ikinci dönemine bomba gibi başlayacağının sinyallerini sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarında göstermiş ve 5 özel maçta 6 gol atıp takımın en skoreri olmuştu.
Portekizli genç yıldız, Süper Lig'de 7. hafta sonunda 5 gollü Eren Derdiyok'un ardından sarı-kırmızılı takımın en golcü ikinci futbolcusu durumunda.
USAİN BOLT MUSUN MÜBAREK!
Bruma, attığı golde yaptığı koşu ile de 'Maşallah' dedirtti. Sarı-kırmızılı takım kontratağa çıkarken geriden gelip koşmaya başlayan Bruma, rakip kaleye kadar 77 metre depar atıp geldi.
ARKADAŞ DESTEĞİ ÖNEMLİ
Bruma karşılaşma sonrası, zor bir maçtan önemli bir 3 puan aldıklarını dile getirdi. Beşiktaş'ın da kazanması sonrası galip gelmenin öneminin arttığına dikkat çeken Portekizli, formunun sürekli yükselmesi ile ilgili de "Arkadaşlarımın desteğini alıyorum ve oynadıkça daha iyi oluyorum" yorumunu yaptı.
İLK GOLÜ ATIP YENİLMİYOR
Ligde yenilgisiz 5 takımdan biri olan Galatasaray, öne geçtiği maçları kaybetmeme özelliğiyle dikkatleri çekiyor. Aslan son 4 sezonda oynadığı maçların sadece 3 tanesinden ilk golü atmasına rağmen mağlup ayrıldıç
DIŞ SAHA KABUSU BİTTİ
G.Saray galibiyete ulaştığı maçta kötü bir istatistiğine de son verdi. Sarı-kırmızılı takım, bu maçla birlikte dış sahada gol yeme geleneğini de bitirdi. Son 16 deplasman maçının hepsinde gol yiyen Aslan, toplam 32 gol görmüştü.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:28
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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