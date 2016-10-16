 Deplasmanların siyah incisi – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Deplasmanların siyah incisi

    Deplasmanların siyah incisi

    Zaferi getiren Bruma, Akhisar ve maçlarının ardından bu sezonki 3. golünü kaydetti. Bunların hepsini dış sahada atan Portekizli, Eren’den sonra takımın en skorer 2. futbolcusu.

    'ın Portekizli yıldızı Bruma, dün gece Ankara'da yine işbaşındaydı. Genç futbolcu bitmek bilmez enerjisiyle sahada ayak basmadık yer bırakmazken, Gençlerbirliği savunmasına da zor anlar yaşattı. 13. dakikada attığı kafa golüyle zaferi getiren Portekizli, pozisyon takipçiliğini de gösterdi. 3-1 kazanılan Akhisar Belediye sınavında 1 gol, 1 asistle oynayan, Beşiktaş derbisinde de rakip defansı ipe dizen 22 yaşındaki Bruma, böylece ligdeki 3. golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı futbolcu, ayrıca bu sezon forma giydiği 8 resmi karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başladı.

    ÖZEL MAÇLARDA COŞTU
    Bruma, Galatasaray'daki ikinci dönemine bomba gibi başlayacağının sinyallerini sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarında göstermiş ve 5 özel maçta 6 gol atıp takımın en skoreri olmuştu.
    Portekizli genç yıldız, Süper Lig'de 7. hafta sonunda 5 gollü Eren Derdiyok'un ardından sarı-kırmızılı takımın en golcü ikinci futbolcusu durumunda.

    USAİN BOLT MUSUN MÜBAREK!
    Bruma, attığı golde yaptığı koşu ile de 'Maşallah' dedirtti. Sarı-kırmızılı takım kontratağa çıkarken geriden gelip koşmaya başlayan Bruma, rakip kaleye kadar 77 metre depar atıp geldi.




    ARKADAŞ DESTEĞİ ÖNEMLİ
    Bruma karşılaşma sonrası, zor bir maçtan önemli bir 3 puan aldıklarını dile getirdi. 'ın da kazanması sonrası galip gelmenin öneminin arttığına dikkat çeken Portekizli, formunun sürekli yükselmesi ile ilgili de "Arkadaşlarımın desteğini alıyorum ve oynadıkça daha iyi oluyorum" yorumunu yaptı.

    İLK GOLÜ ATIP YENİLMİYOR
    Ligde yenilgisiz 5 takımdan biri olan Galatasaray, öne geçtiği maçları kaybetmeme özelliğiyle dikkatleri çekiyor. Aslan son 4 sezonda oynadığı maçların sadece 3 tanesinden ilk golü atmasına rağmen mağlup ayrıldıç

    DIŞ SAHA KABUSU BİTTİ
    G.Saray galibiyete ulaştığı maçta kötü bir istatistiğine de son verdi. Sarı-kırmızılı takım, bu maçla birlikte dış sahada gol yeme geleneğini de bitirdi. Son 16 deplasman maçının hepsinde gol yiyen Aslan, toplam 32 gol görmüştü.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:28
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