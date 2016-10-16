 Aslan’ın rakibi Tofaş – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Aslan’ın rakibi Tofaş

    Aslan’ın rakibi Tofaş
    Basketbol Ligi'nde bugün 3 önemli maç oynanacak. Avrupa Ligi'nde CSKA yenilgisiyle yıkılan G.Saray, Tofaş'a konuk olacak. Lig TV2'den yayınlanacak maç 16.00'da başlayacak. Aynı saatte Balıkesir ile Büyükçekmece karşılaşacak. NTV 'dan yayınlacak karşılaşmada da 17.00'de Banvit-Darüşşafaka Doğuş mücadele edecek.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:40
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