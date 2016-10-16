 Apolet söktü – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Apolet söktü

    Apolet söktü

    Bruma’nın attığı golle devreyi önde geçen sarı-kırmızılı ekip ikinci yarı zorlansa da Muslera sayesinde skoru korudu ve son 7 yılın en iyi başlangıcına imza attı.

    Sezonun flaş takımı Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Ligin namağlup iki takımını karşı karşıya getiren karşılaşmada iki yumurtadan birisi kırıldı. Maça hızlı bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, 13. dakikada yeni süper starı Bruma'yla gole ulaştı. Hemen ardından Bruma net bir pozisyonundan yararlanamazken ev sahibi ekip oyuna denge getirdi. Özellikle maçın son bölümünde güçlü rakibine nefes aldırmadı. Ama bu kez de karşısında Fernando Muslera'yı buldu. 54, 73 ve 81. dakikalarda yine insanüstü kurtarışlar yaparak farkını konuştu. Zor da olsa skoru korumayı başaran , 'nin yenilmezliğine son verip 17 puana ulaşırken böylece son 7 sezonun da en iyi başlangıcına imza atmış oldu.

    Savaş ÇORLU
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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