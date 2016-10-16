 Ankara’da büyük ilgi – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Ankara’da büyük ilgi

    Ankara’da büyük ilgi
    Misafir kale arkası tribünde yerini alan taraftarı maça yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılılar, takımlarına 90 dakika tam destek verirken, karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşadılar. Ev sahibi takım taraftarı ise maraton tribününü doldururken, diğer tribünler boş kaldı.

    ÜST DÜZEY GÜVENLİK
    Başkentteki karşılaşmada yoğun güvenlik önlemleri alındı. Stat ve çevresinde yaklaşık 2 bin görevli, güvenliği sağladı. Taraftarlar, güvenlik noktalarından geçerek stada girebildi ve sırt çantasıyla stada alınmadı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
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