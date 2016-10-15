Yenilmezlerin düellosu
İki takım da formda... Cimbom 10 maçtır kaybetmiyor, Üzülmez’in ekibi ligde namağlup... Başkentte hep zorlanan Aslan’da bu kez tek hedef 3 puan.
EN SON KARTAL'A
Son mağlubiyetini, geçen sezonun 32. haftasında 1-0'lık skorla Beşiktaş karşısında alan Cimbom, daha sonra oynadığı 8 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa maçında yenilgi yüzü görmedi. Riekerink'in öğrencileri 10 maçlık seride 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Gençlerbirliği de Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, hiç mağlubiyet yaşamadı. İbrahim Üzülmez yönetiminde başarılı bir grafik çizen kırmızı-siyahlılar 10 puanla 5. sırada yer alıyor.
PENALTICI ÇAKIR
Karşılaşmayı yönetecek olan hakem Cüneyt Çakır, geçen sezon G.Saray'ın ligde 3 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda Sivasspor'u 3-1,
Trabzonspor'u (D) 1-0 yenerken, Eskişehirspor'a (D) 4-3 mağlup oldu. Çakır, üç maçta G.Saray lehine iki penaltı kararı verdi. Çakır, geçen sezon Süper Lig'in en çok penaltı (10) veren hakemi olmuştu.
MAÇTA 23 GOLE KATKI YAPTI
Milli Takım'da sakatlanan Wesley Sneijder bugün forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun yerine 10 numara pozisyonunda Lukas Podolski görev alacak. Bu sezon forma giydiği ilk maçta Antalyaspor'a attığı 2 golle galibiyeti getiren Panzer, sarı-kırmızılı takımda ligde 31 maçta 15gol-8 asist ile 23 gole doğrudan katkı yaptı.
91. RANDEVU
G.Saray ile G.Birliği ligde 91. kez karşılaşıyor. Geride kalan 90 maçta sarı-kırmızılı ekibin 48, kırmızı- siyahlıların 22 galibiyeti var. Aslan 152, G.Birliği 97 gol attı.
Savaş ÇORLU
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:22
- Sarıyer’e taşınıyor
Toplam 5
Yorum
1907 Kirletmediğiniz bi sarıyer kalmıştı
- Korkusuz
Toplam 6
Yorum
Squirtle Ya bu adam fenerbahçe tarihinin en iyi transferlerinden. Herkes gördü sahada adam çizgiden top çıkarıyo tekmeye kafa çıkarıyor , degaj geliyor ölümüne kafa atıyor kariyerimin son zamanları maaşım iyi yatayım demiyor adam gerçekten cesur ve onurlu bir adam sahada görebiliyorsunuz. Benzer özellikler Kjaer'de de var Fenerbahçe savunması tarihinin en iyisi bence
- Yönetim toplanıyor
Toplam 1
Yorum
Oflu yakup Siz daha cok toplanirsinuz.36 yasima girecem hala sampiyonluk yasiyamadim her Sene ayni filim ayni tiyatro yeter artik trobzonsporluyum bile diyemiyorum artik cünkü bana trabzonsporumu unutturdunuz bu kadar kötü bi trabzonspor hayatimda görmedim
Yenilmezlerin düellosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.