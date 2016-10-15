 Yenilmezlerin düellosu – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Yenilmezlerin düellosu

    Yenilmezlerin düellosu

    İki takım da formda... Cimbom 10 maçtır kaybetmiyor, Üzülmez’in ekibi ligde namağlup... Başkentte hep zorlanan Aslan’da bu kez tek hedef 3 puan.

    Toto Süper Lig'de Galatasaray bu akşam 'ne konuk olacak. Zorlu maç öncesi Aslan'da tek hedef galibiyet. Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan sarıkırmızılı ekip, Ankara'dan da 3 puanla dönüp, zirve yarışında bir engeli daha kayıpsız aşmak istiyor. Başkentteki karşılaşma yenilmezlerin düellosuna sahne olacak.

    EN SON KARTAL'A
    Son mağlubiyetini, geçen sezonun 32. haftasında 1-0'lık skorla Beşiktaş karşısında alan Cimbom, daha sonra oynadığı 8 Süper Lig, 1 Kupası ve 1 TFF Süper Kupa maçında yenilgi yüzü görmedi. Riekerink'in öğrencileri 10 maçlık seride 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. de Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, hiç mağlubiyet yaşamadı. İbrahim Üzülmez yönetiminde başarılı bir grafik çizen kırmızı-siyahlılar 10 puanla 5. sırada yer alıyor.

    PENALTICI ÇAKIR
    Karşılaşmayı yönetecek olan hakem Cüneyt Çakır, geçen sezon G.Saray'ın ligde 3 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda Sivasspor'u 3-1,
    Trabzonspor'u (D) 1-0 yenerken, Eskişehirspor'a (D) 4-3 mağlup oldu. Çakır, üç maçta G.Saray lehine iki penaltı kararı verdi. Çakır, geçen sezon Süper Lig'in en çok penaltı (10) veren hakemi olmuştu.

    MAÇTA 23 GOLE KATKI YAPTI
    Milli Takım'da sakatlanan Wesley Sneijder bugün forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun yerine 10 numara pozisyonunda Lukas Podolski görev alacak. Bu sezon forma giydiği ilk maçta Antalyaspor'a attığı 2 golle galibiyeti getiren Panzer, sarı-kırmızılı takımda ligde 31 maçta 15gol-8 asist ile 23 gole doğrudan katkı yaptı.

    91. RANDEVU
    G.Saray ile G.Birliği ligde 91. kez karşılaşıyor. Geride kalan 90 maçta sarı-kırmızılı ekibin 48, kırmızı- siyahlıların 22 galibiyeti var. Aslan 152, G.Birliği 97 gol attı.


    Savaş ÇORLU
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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