 Yasaklarla olmaz – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Yasaklarla olmaz

    Yasaklarla olmaz
    Dursun Özbek, Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki dostluğun iyi bir örnek olduğunu söyledi. Özbek "Ülkemizin en büyük ihtiyacı birliktelik, kardeş olmak. da bu konuda çok önemli. Başkanı Fikret Orman ile oturup deplasman yasağının kalkması için bir adım attık. İyi de oldu. Bu iş yasaklarla olmaz. Derbiler iki takımın taraftarı tribünde olunca güzel" dedi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:46
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