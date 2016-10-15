 Yarış daha yeni başlıyor – Fotomaç – 15 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yarış daha yeni başlıyor

    Yarış daha yeni başlıyor
    Jan Olde Riekerink, Gençlerbirliği maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. Üst üste zorlu rakipler ile oynayacaklarını hatırlatan Hollandalı çalıştırıcının, "Ligde yarış yeni başlıyor. maçında puan kaybı yaşamazsak, ilerisi için kredi kazanırız" dediği bildirildi. Riekerink, oyunculardan hakemle uğraşmamalarını ve gereksiz kart görmemelerini de istedi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yarış daha yeni başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.