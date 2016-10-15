 Tolga ceza sınırında – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Tolga ceza sınırında

    Tolga ceza sınırında
    'ın orta sahaya dinamizm getiren yeni transferi Tolga Ciğerci, maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde daha önce Kardemir Karabükspor, Beşiktaş ve Antalyaspor maçlarında sarı kart gören gurbetçi futbolcu, önünde de sarı kart alması halinde, 8. haftadaki Trabzon karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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