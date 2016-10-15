"Şampiyonlar Ligi kupasını ve..."

Galatasaray Kulübü'nün 111. kuruluş yılı etkinliği yapıldı.

Kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarı başında dün anılmasının ardından, bugün de Galatasaray Lisesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

İlk olarak Galatasaray Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk heykeline, kulüp başkanı Dursun Özbek, kulüp eski başkanı Alp Yalman ve kulüp divan kurulu başkanı İrfan Aktar tarafından çelenk konulup, saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Tevfik Fikret Salonu'na geçilirken, kulüp başkanı Dursun Özbek, katılımcılara hitap etti.

Sözlerine, "1905 yılının bir ekim günü çok parlak bir ateş yandı. Bilimle dolu, köklü bir gelenekle süslü bu güçlü ateş, 111 yıldır aralıksız yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" diyerek başlayan Özbek, "Bir grup gencin hayali olarak kurulan Galatasaray, başarı öyküsü oldu. Ülkemizin göğsünü kabartan uluslararası başarılara imza attı. Bu renkler. kurulduğu ilk günden itibaren, Türkün dünya üzerinde sesi, nefesi oldu." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu olarak 2015 yılı mayıs ayında aldıkları bayrağı daha ilerilere taşımak için aralıksız çalıştıklarını dile getiren Özbek, şöyle konuştu:

"Tek arzumuz, geçmişte elde edilen başarıların çok daha ileriye taşınmasıdır. Mali bağımsızlığını kazanmış, tesisleri ve alt yapısıyla dünya standartlarını yakalamış bir Galatasaray hayal ediyorum. Bunu gerçekleştirmek için çalışıyorum. Bir gün UEFA Şampiyonlar Ligi ve THY Avrupa Ligi kupasının bu salona geldiğini görmek istiyorum. O zaman tüm Galatasaraylılar, sevgili Ali Sami Yen'i anarak, 'İngilizler gibi toplu halde oynama, bir renge ve isme malik olma, Türk olmayan takımları yenme amacıyla kurduğunuz bu kulüp, bugün arzu ettiğiniz yerdedir. Rahat uyuyun.' diyebilecektir. O gün gelene kadar durmak yok, sadece çalışmak ve Galatasaray için gecemizi gündüzümüze katmak vardır. Yaşasın Galatasaray."

Yaş kütüğüne plaket çakıldı

Organizasyon kapsamında Dursun Özbek'in konuşmasının ardından, yaş kütüğüne 111. yılı plaketi çakıldı.

Yaş kütüğüne 111. yıl plaketini, en kıdemli üye sıfatıyla 87 yaşındaki Ahmet Nazım Paksoy çakarken, ona çekici ise milli yüzücü Gürsel Özel takdim etti.



Kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara berat

Galatasaray Kulübü üyeliğinde 50. yılını dolduranlara beratları verildi.

Divan kurulu başkanı İrfan Aktar yaptığı açıklamada, toplam 12 bin 202 üyenin 2 bin 208'inin divan kurulunda bulunduğunu, bu yıl 50. yılını dolduran 11 kişiyle beraber bu yarım yüzyıllık üyelik barajını aşan kiyi sayısının ise 116'ya ulaştığını aktardı.

Aktar'ın açıklamalarından, 50. üyelik yıllarını dolduran kişilere beratları sunuldu.

Ayrıca çeşitli branşlarda sporcu, teknik adam ve yöneticiye de başarı beratları takdim edildi.

Kazanılan kupalar sergilendi

Galatasaray Kulübünün çeşitli branşlarda son 1 yıl içinde kazandığı kupa ve madalyalar sergilendi.

Salonun ön bölümündeki sahne üzerine kurulan masada, son 1 yıl içinde kazanılmış tüm kupalar yer aldı.

Kupalar ve madalyaların hangi başarılar sonucu kazanıldığı tek tek anons edildi.

Galatasaray Odeabank'ın kazandığı ULEB Avrupa Kupası ile Galatasaray Futbol Takımı'nın kazandığı Ziraat Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa, katılımcılardan en fazla alkışı alan kupalar oldu.

Etkinliğin son bölümünde kupalar Galatasaray Müzesi yetkililerine teslim edilip, gelenekselleştiği üzere pilav yemeye geçildi.