 Riekerink’e sevgi seli – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Riekerink’e sevgi seli

    Riekerink’e sevgi seli
    Florya'da dün yaptığı idmanın ardından özel uçuşla Ankara'ya giden 'ı yaklaşık 200 kişi büyük bir çoşku ile karşıladı. Taraftarlar 'Ankara Cimbom'a deplasman değil' şeklinde tezahüratlar yaparak oyunculara moral verirken, Riekerink'e de sevgi gösterisinde bulundular. Takım otobüsü yoğun ilgi nedeniyle terminalden güçlükle ayrıldı.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:39
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