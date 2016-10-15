‘Neven Subotic 3 yıl bizimle’

Adı G.Saray ile anılan Borussia Dortmund'un stoperi Neven Subotic'le alakalı Alman kulübünden açıklama geldi. Ocak ayında Cimbom'a transferi gündemde olan Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, 27 yaşındaki Sırp futbolcu için "2018'e kadar bizimle sözleşmesi var. O ailemizin bir parçası ve o şekilde kalmaya devam edecek" diye konuştu.