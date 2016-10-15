 ‘Neven Subotic 3 yıl bizimle’ – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    ‘Neven Subotic 3 yıl bizimle’

    ‘Neven Subotic 3 yıl bizimle’
    Adı G.Saray ile anılan Borussia Dortmund'un stoperi Neven Subotic'le alakalı Alman kulübünden açıklama geldi. Ocak ayında Cimbom'a transferi gündemde olan Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, 27 yaşındaki Sırp futbolcu için "2018'e kadar bizimle sözleşmesi var. O ailemizin bir parçası ve o şekilde kalmaya devam edecek" diye konuştu.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:48
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