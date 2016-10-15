'Ne istifası 3 yıl buradayım'
“G.Saray’ı stada daha yakın bir yere çıkaramazsak ‘Ben yokum’ dedim. Ama bu yok olacağım manasına gelmez. Görevim 3 yıllık. Görevimin başındayım”
SÖZ GENEL KURUL'UN
Özbek sözlerini şöyle tamamladı: "Galatasaray Spor Kulübü'nün genel kurulu Galatasaray'ın sahibi. Şunu herkes iyi bilmeli. Ben ve yönetim kurulum emanetçiyiz. Çalışmalarımız neticesinde Galatasaray'ı daha ileriye taşımanın yollarını arıyoruz. Görevimizin her zaman başındayız. Genel kurul bu işin patronu, o ne derse öyle olur. Galatasaray Spor Kulübü bana 3 yıllık yönetme hakkı verdi. Bizim yapmamız gereken aldığımız görevi süre sonuna kadar layıkıyla götürmek. Galatasaray'ın mali bağımsızlığa kavuşması ise bizim görevlerimizden bir tanesi. Yaptığımız projeleri genel kurulun tasvibine iletiyoruz."
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve idareciler, 111. kuruluş yıldönümü etkinliğinde Ali Sami Yen'in mezarına gidip dua ettiler. Özbek ve yöneticiler ardından Beşiktaş'ın unutulmaz başkanı Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret ettiler. Özbek "Ali Sami Yen Bey'i ve Süleyman Seba Bey'i çok özlüyoruz" dedi
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:21
- Sarıyer’e taşınıyor
Toplam 5
Yorum
1907 Kirletmediğiniz bi sarıyer kalmıştı
- Korkusuz
Toplam 6
Yorum
Squirtle Ya bu adam fenerbahçe tarihinin en iyi transferlerinden. Herkes gördü sahada adam çizgiden top çıkarıyo tekmeye kafa çıkarıyor , degaj geliyor ölümüne kafa atıyor kariyerimin son zamanları maaşım iyi yatayım demiyor adam gerçekten cesur ve onurlu bir adam sahada görebiliyorsunuz. Benzer özellikler Kjaer'de de var Fenerbahçe savunması tarihinin en iyisi bence
- Yönetim toplanıyor
Toplam 1
Yorum
Oflu yakup Siz daha cok toplanirsinuz.36 yasima girecem hala sampiyonluk yasiyamadim her Sene ayni filim ayni tiyatro yeter artik trobzonsporluyum bile diyemiyorum artik cünkü bana trabzonsporumu unutturdunuz bu kadar kötü bi trabzonspor hayatimda görmedim
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