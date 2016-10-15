 'Ne istifası 3 yıl buradayım' – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    'Ne istifası 3 yıl buradayım'

    'Ne istifası 3 yıl buradayım'

    “G.Saray’ı stada daha yakın bir yere çıkaramazsak ‘Ben yokum’ dedim. Ama bu yok olacağım manasına gelmez. Görevim 3 yıllık. Görevimin başındayım”

    Cimbom'da başkan Dursun Özbek'in "Florya için izin çıkmazsa bırakırım" sözleri "İstifa edecek" dedikodularını da birlikte getirmişti. Özbek, kulübün 111. kuruluş yıl dönümünde kurucu Ali Sami Yen'in mezarı başındaki anmada bu sözlerine açıklık getirdi. Özbek "Ben o gün ' Takımı'nın Florya'dan çıkabilmesi için kulübün stada daha yakın, daha mükemmel, daha konforlu bir yere taşınması lazım. Bunu sağlayamazsak ben yokum' dedim ama bu sözler çarpıtıldı. 'Florya'yı imar etme projesinde yokum' dedim. Takımın daha iyi şartlara kavuşması lazım. O söylemin amacı buydu. Cımbızla kelime seçerseniz, farklı manalar çıkarabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Özbek, Florya konusunda Genel Kurul ile bir sürtüşme içinde olmadığını da kaydetti.

    SÖZ GENEL KURUL'UN
    Özbek sözlerini şöyle tamamladı: "Galatasaray Kulübü'nün genel kurulu Galatasaray'ın sahibi. Şunu herkes iyi bilmeli. Ben ve yönetim kurulum emanetçiyiz. Çalışmalarımız neticesinde Galatasaray'ı daha ileriye taşımanın yollarını arıyoruz. Görevimizin her zaman başındayız. Genel kurul bu işin patronu, o ne derse öyle olur. Galatasaray Spor Kulübü bana 3 yıllık yönetme hakkı verdi. Bizim yapmamız gereken aldığımız görevi süre sonuna kadar layıkıyla götürmek. Galatasaray'ın mali bağımsızlığa kavuşması ise bizim görevlerimizden bir tanesi. Yaptığımız projeleri genel kurulun tasvibine iletiyoruz."



    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve idareciler, 111. kuruluş yıldönümü etkinliğinde Ali Sami Yen'in mezarına gidip dua ettiler. Özbek ve yöneticiler ardından 'ın unutulmaz başkanı 'nın mezarını ziyaret ettiler. Özbek "Ali Sami Yen Bey'i ve Süleyman Seba Bey'i çok özlüyoruz" dedi
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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