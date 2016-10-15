 Lukas’ın vedası 22 Mart’ta – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Lukas’ın vedası 22 Mart’ta

    Lukas’ın vedası 22 Mart’ta
    Almanya Federasyonu, milli takımı bıraktığını açıklayan Lukas Podolski için düzenlenecek veda maçının tarihini açıkladı. Almanya ile İngiltere arasında oynanacak özel karşılaşma 22 Mart 2017'de Dortmund'da yapılacak. Podolski de maçta son kez Alman Milli Takımı'nın formasını giyecek. 31 yaşındaki Lukas, milli forma ile 48 gol kaydetti.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:38
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