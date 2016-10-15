 Kupalar istiyorum – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Kupalar istiyorum

    Kupalar istiyorum

    Bruma, ’da çok mutlu olduğunu söyleyip “Hedefim şampiyonluklar yaşamak” dedi. Portekizli “Gelecekte İngiltere’de oynayabilirim” diye konuştu.

    'ın büyük yatırımı olan Bruma sezon başında PSV'ye gönderilmemişti. Portekizli genç yetenek büyük bir çıkış yaptı ve fiyatını katladı. 22 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı kulüpte çıkışa geçtiği sezondan başlayıp transferine kadar birçok konuya açıklık getirdi. Bruma "Şu anda çok mutluyum ve motive şekilde sezona devam etmek istiyorum. Hedefim Galatasaray'da şampiyonluklar kazanmak, kupalar kaldırmak" diye konuştu. Performansıyla Avrupa devlerinin listesine giren genç yıldız transferiyle ilgili de açık yüreklilikle konuştu. Bruma, sözleriyle 'e göz kıptı.

    'ASLA PES ETMEM'
    Bruma sözlerini şöyle tamamladı: "Arsenal ve Tottenham beni istiyor. Gelecekte İngiltere'de oynayabilirim. Portekiz Milli Takımı'na bir gün seçileceğimi biliyorum. Mücadeleci bir kişiliğim var. Pes etmem.

    BRUMA'YA 2 MİLYON €
    Sezonun parlayan yıldızı Bruma'nın geleceği Ocak ayında şekillenecek. Formda Bruma'nın aklı karışmasın diye bu tarih belirlendi. G.Saray, Portekizli yıldızın 1.2 milyon euro'luk maaşını 2 milyon euro'ya çıkarıp serbest kalma bedeline de 40 milyon euro yazmayı hedefliyor. Bruma cephesi ise bu rakamın 20 milyon euro olmasını istiyor.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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