Hakemler kötüydü

G.Saray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Turkish Airlines Euroleague ilk hafta maçında CSKA Moskova'ya 109-84 mağlup olmalarına ilişkin, "Bizim için kayıp değil. Çünkü hücumda çok iyi oynadık. Rakibimiz Avrupa'nın en iyi hücum eden ekibi. Hakemler de bu maçı çok hatalı kararlarla yönetti. Bu bizi olumsuz etkiledi" dedi.