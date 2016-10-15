 Futbol 5’ten büyük – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    5’ten büyük

    Futbol 5’ten büyük

    Aküzüm: 10 yıldır Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine bakın. Hep aynı takımlar. ’yı 5 kulüp yönetiyor.

    Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ural Aküzüm, Kariyer Hukuk Derneği'nin gerçekleştirdiği 'Sporun Hukuki Yüzü' konferansında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aküzüm, futbolu yöneten kişi ve kurumların hep aynı çemberden olduğuna dikkati çekerek, " Başkanı Infantino, 'nın eski avukatıydı, yeni UEFA Başkanı Ceferin, Slovakyalı bir avukat. Blatter 20 yıla yakın başkanlık yaptı. Platini'yi başkanlığa Avrupa'yı yöneten 5 büyük kulüp ve onların arkasındaki lobi getirdi. Hep mayın, kapalı devre ilişkiler" dedi. Son 10 yılın Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakalarında istisnalar dışında benzer eşleşmelerin olduğuna dikkat çeken Aküzüm şunları söyledi:

    YENi AKTÖRE RET
    "Neredeyse tamamında 5-6 büyük Avrupa kulübü var, ama ekonomi nedeniyle Avrupa futbolu 5'ten büyük olmak zorundadır. Sistem, yeni aktörler istemiyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve UEFA'nın en sürekli katılımcılarından. Ancak bu sistem de artık sorgulanıyor."
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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