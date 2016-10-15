 Eren ve Hakan hazır – Fotomaç – 15 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Eren ve Hakan hazır

    Eren ve Hakan hazır
    Cimbom'da tedavileri tamamlanan Eren Derdiyok, Hakan Balta ve Nigel de Jong, 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Eren ve Hakan bugün ilk 11'de sahada olacak. De Jong'un ise yedek soyunması ve duruma göre ikinci yarıda şans bulması bekleniyor. Tedavileri süren Kolbeinn Sigthorsson ve Serdar Aziz'in yanı sıra Martin Linnes, Ankara'ya götürülmedi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eren ve Hakan hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.