Eren ve Hakan hazır

Cimbom'da tedavileri tamamlanan Eren Derdiyok, Hakan Balta ve Nigel de Jong, 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Eren ve Hakan bugün ilk 11'de sahada olacak. De Jong'un ise yedek soyunması ve duruma göre ikinci yarıda şans bulması bekleniyor. Tedavileri süren Kolbeinn Sigthorsson ve Serdar Aziz'in yanı sıra Martin Linnes, Ankara'ya götürülmedi.