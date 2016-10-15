 Dişi Aslanlar hırslı – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Dişi Aslanlar hırslı

    Dişi Aslanlar hırslı
    Kadın Voleybol Takımı bugün başlayacak TSYD Ankara turnuvasına katılacak. Koç Ataman Güneyligil "Sezona iyi bir başlangıç yapma hedefindeyiz" dedi. Kaptan Nihan Güneyligil ise "Şehir dışına çıkmak iyi gelecek. Zorlu turnuva olacak. Sezon öncesi hırslıyız. Hedefimiz sezona kupa ile başlamak" diye konuştu.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:53
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