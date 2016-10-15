 Deplasmanda 1 puana abone – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Deplasmanda 1 puana abone

    Deplasmanda 1 puana abone
    Cimbom, ile deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını berabere bitirdi. Geçen sezon 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadele Stancu ve Selçuk'un penaltı golleriyle 1-1 sona ererken, 2014-15'teki maç 1-1 (Stancu / Emre), 2013- 14'teki randevu 1-1 (Stancu / Drogba), 2012-13'teki müsabaka ise 3-3 (Azofeifa, Aykut, Jimmy Durmaz / Umut, Elmander, Hakan Balta) sonuçlandı.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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