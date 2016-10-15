Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaGençlerbirliği deplasmanında. Zorlu maçta Aslan'da tek hedef galibiyet. Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan sarıkırmızılı ekip, Ankara'dan da 3 puanla dönüp, zirve yarışında bir engeli daha kayıpsız aşmak istiyor. Başkentteki karşılaşma yenilmezlerin düellosuna sahne oluyor.



SAAT: 20.00

STAT: ANKARA 19 MAYIS

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Çalık, Serdar Gürler, Khalili, Ahmet Oğuz, Landel, Aydın Karabulut, Selçuk Şahin, Kulusic, Uğur Çiftçi, Stancu.

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Josue, Bruma, Eren.



