CANLI | Gençlerbirliği - Galatasaray
İki takım da formda... Cimbom 10 maçtır kaybetmiyor, Üzülmez’in ekibi ligde namağlup... Başkentte hep zorlanan Aslan’da bu kez tek hedef 3 puan.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaGençlerbirliği deplasmanında. Zorlu maçta Aslan'da tek hedef galibiyet. Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan sarıkırmızılı ekip, Ankara'dan da 3 puanla dönüp, zirve yarışında bir engeli daha kayıpsız aşmak istiyor. Başkentteki karşılaşma yenilmezlerin düellosuna sahne oluyor.
SAAT: 20.00
STAT: ANKARA 19 MAYIS
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Çalık, Serdar Gürler, Khalili, Ahmet Oğuz, Landel, Aydın Karabulut, Selçuk Şahin, Kulusic, Uğur Çiftçi, Stancu.
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Josue, Bruma, Eren.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:04
- CANLI | Gençlerbirliği - Galatasaray
Toplam 3
Yorum
galata yani böyle bir zor macda kötü oyniyan Sabri nin yerine Cavanda yok.
- "10 kişi kalmalıydı"
Toplam 1
Yorum
Tayfun Bi fenerbahçeli olarak bu senede beşiktaşın şampiyon olacağını düşünüyorum
- İşte 'Yılın 11'i'
Toplam 6
Yorum
Elvin Gerrard Pigue ne yapmis onun yerine Diego Godin
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