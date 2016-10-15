 Bogdan Stancu boş geçmiyor – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Bogdan Stancu boş geçmiyor

    Bogdan Stancu boş geçmiyor
    'nin Rumen forveti Bogdan Stancu, 'ın belalısı... Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı ekibe karşı kariyerinde çıktığı 9 maçta 5 gol kaydederken, Ankara'da oynanan son 3 lig maçında da Fernando Muslera'yı mağlup etmeyi başardı. Stancu, başkent ekibinde forma giydiği toplam 87 mücadelede 34 gole imzasını attı.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:33
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