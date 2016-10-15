Aslan Bruma ile güldü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Cimbom 3 puanı Portekizli yıldızı Bruma'nın kafa golüyle aldı.

13. dakikada Gençlerbirliği'nin hücuma çıkarken Landel ile kaptırdığı topta Galatasaray hızlı kontraya çıktı. Yaklaşık 60 metrelik bir depar atan Bruma, boş kaleye kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

Bruma bu sezon Akhisar Belediyespor ve Beşiktaş maçlarının ardından ligdeki üçüncü golünü de deplasman maçlarında attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 17'ye çıkardı. Gençlerbirliği ise 10 puanda kaldı.



RIEKERINK'TEN TEK DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde bundan önce oynadıkları Antalyaspor maçının kadrosunda sadece bir değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Riekerink, Hollanda Milli Takımı kampından sakat dönen Wesley Sneijder'in yerine Portekizli oyuncu Josue'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Riekerink, A Milli Takım'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda ile yaptığı maçın öncesinde aday kadrodan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Hakan Balta'yı, tedavisinin tamamlanmasının ardından Gençlerbirliği'ne karşı sahaya sürdü.

Teknik direktör Riekerink, Antalyaspor maçında sonradan oyuna girerek etkili olan Podolski'yi bu karşılaşmada da yedek soyundurdu.

Gençlerbirliği karşısında Galatasaray'ın kalesini Muslera korurken, savunma hattı Sabri Sarıoğlu, Chedjou, Hakan Balta ve Carole'den oluştu. Orta sahada Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Josue, kanatlarda ise Bruma ve Yasin Öztekin görev aldı. Sarı-kırmızılıların forvet hattında ise Eren Derdiyok görev yaptı.

ÜZÜLMEZ KADROYU BOZMADI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Akhisar Belediyespor maçının kadrosunda değişikliğe gitmedi.

Sezonun 6. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile 0-0 berabere kalan kadroyu koruyan Üzülmez, yedek kulübesinde ise 2 değişiklik yaptı. Üzülmez, Halil İbrahim Pehlivan ve Marko Milinkovic'i maç kadrosuna almazken, sakatlığı geçen Siarhei Palitsevich ve Aleksandar Scekic'e 18 kişilik kadroda yer verdi.

Başkent ekibinde Üzülmez, kaleyi Hopf, defansı da Ahmet Çalık, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi ve Kulusic'e emanet etti. Orta alanı Selçuk Şahin, Khalili, Landel, kanatları ise Aydın Karabulut ve Serdar Gürler'den kuran Üzülmez, tek forvet olarak yine Stancu'yu seçti.



STAT: 19 Mayıs



HAKEMLER: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx



GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Ahmet Çalık xx, Kulusic xx, Uğur xx, Selçuk Şahin xx, Landel xx, Serdar xx, Khalili xx, Aydın, Stancu xx



YEDEKLER: Nihat, Scekic,Vedat Muriç, Orhan Şam, Tekelo Rantie, İrfan Can, Palitsevich



TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez



GALATASARAY: Muslera xx, Sabri xx, Chedjou xx, Hakan Balta xx, Carole xx, Yasin xx, Tolga xx, Selçuk İnan xx, Bruma xx, Josue xx, Eren xx



YEDEKLER: Cenk, Hamit, Podolski, Sinan, Semih, De Jong, Cavanda



TEKNİK DİREKTÖR: Jon Olde Riekerink



GOL: Bruma (dk. 13) (Galatasaray)



SARI KARTLAR: Khalili (Gençlerbirliği), Sabri (Galatasaray)