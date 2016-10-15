Arda-Emre kapışması

G.Saray'da ağabey-kardeş gibi olan Arda Turan ile Emre Çolak bugün farklı formalarla mücadele verecekler. Arda'lı Barcelona, 17.15'te başlayacak karşılaşmada Emre Çolak'lı Deportivo'yu ağırlayacak. Emre "Arda Turan benim hayatımda çok önemli biri. Hep örnek oldu. Heyecanlıyım" dedi. Arda ise "Alt yapıdayken beni taklit ederdi. A Takım'a çıkınca ilk penaltıyı ona bıraktım, çok özel bir futbolcudur" ifadelerini kullandı. Maçı LİG TV3 yayınlayacak.