 Arda-Emre kapışması – Fotomaç – 15 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Arda-Emre kapışması

    Arda-Emre kapışması
    G.Saray'da ağabey-kardeş gibi olan Arda Turan ile Emre Çolak bugün farklı formalarla mücadele verecekler. Arda'lı Barcelona, 17.15'te başlayacak karşılaşmada Emre Çolak'lı Deportivo'yu ağırlayacak. Emre "Arda Turan benim hayatımda çok önemli biri. Hep örnek oldu. Heyecanlıyım" dedi. Arda ise "Alt yapıdayken beni taklit ederdi. A Takım'a çıkınca ilk penaltıyı ona bıraktım, çok özel bir futbolcudur" ifadelerini kullandı. Maçı LİG TV3 yayınlayacak.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arda-Emre kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.