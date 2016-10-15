 38’lik Drogba’ya sürpriz talip – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    38’lik Drogba’ya sürpriz talip

    38’lik Drogba’ya sürpriz talip
    Kariyerine ABD'de devam eden Didier Drogba ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. 2012-14 sezonları arasında Galatasaray forması giyen 38 yaşındaki golcüye 'nin talip olduğu ileri sürüldü. İtalyan ekibinin; Polonyalı golcü Milik'in sakatlığı nedeniyle Drogba ile temasa geçtiği ve ara transfer döneminde imzaların atılabileceği belirtildi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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