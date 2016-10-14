Sonu Frenddy gibi olmasın!
Avrupa basını Galatasaray'ın Mustafa Kapı'yı konuşmaya devam ediyor.
Mustafa gibi 14 yaşında parlayan ama daha sonra düşüşe geçen Gana asıllı ABD'li Frenddy Adu'yu örnek gösteren Almanya'dan Bild gazetesi, doğru planlama yapılmazsa sarı-kırmızılı oyuncunun da hayal kırıklığı yaşayıp unutulabileceğine dikkat çekti. 27 yaşındaki Frenddy Adu, Çaykur Rizespor'un da aralarında bulunduğu tam 13 takımda forma giydi ve şu an Amerika'nın Rowdies takımında futbol yaşamını sürdürüyor.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
Toplam 12
Yorum
Mert Olcay yalakasi yuzunden gokhan toreyi yediler kanatta oynayacak oyuncu yok hemen geri alinmasi lazim
- Koca yürekli Q7
Toplam 3
Yorum
sz Kocaman yürekli adamın dibi
- Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Toplam 3
Yorum
Oğuzhana Kardeşim senin geçen seneki oğuzhandan daha iyi olman için ayriyeten idman salon badi yapman ŞART. Felaket bir form düşüklüğün var.
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