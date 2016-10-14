 Sonu Frenddy gibi olmasın! – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Sonu Frenddy gibi olmasın!

    Sonu Frenddy gibi olmasın!

    Avrupa basını 'ın 'yı konuşmaya devam ediyor.

    Mustafa gibi 14 yaşında parlayan ama daha sonra düşüşe geçen Gana asıllı ABD'li Frenddy Adu'yu örnek gösteren Almanya'dan Bild gazetesi, doğru planlama yapılmazsa sarı-kırmızılı oyuncunun da hayal kırıklığı yaşayıp unutulabileceğine dikkat çekti. 27 yaşındaki Frenddy Adu, Çaykur Rizespor'un da aralarında bulunduğu tam 13 takımda forma giydi ve şu an Amerika'nın Rowdies takımında yaşamını sürdürüyor.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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