Sneijder’siz 4 seçenek
Riekerink, Hollandalı yıldızın boşluğunu kapatmak için farklı varyasyonlar üzerinde duruyor
Riekerink, Wesley Sneijder'in Gençlerbirliği maçında oynayamayacak olması üzerine kolları sıvadı. Dünkü basın toplantısında, "Sneijder her an maçı kazandıracak yeteneğe sahip bir oyuncu. O'nun olmaması bizi farklı planlara itecek" diyen Hollandalı hocanın, birkaç varyasyon üzerinde durduğu öğrenildi.
İşte Sneijder'siz takım kurguları:
1. Düşük bir ihtimal de olsa iyileşen De Jong'u Tolga Ciğerci ile birlikte ön liberoda kullanıp, Selçuk İnan'ı 10 numara gibi oynatmak.
2. Levski Sofya maçında attığı golle umut veren Hamit'i Tolga ile beraber kullanıp, Selçuk'u önde oynatmak.
3. Tolga ve Selçuk'u mevkilerinde oynatıp, Josue'yi Sneijder gibi kullanmak.
4. Ya da 4-4-2'ye dönerek, Eren'in yanına Podolski'yi koyacak ve orta sahayı Selçuk ile Tolga'dan oluşturacak.
İşte Sneijder'siz takım kurguları:
1. Düşük bir ihtimal de olsa iyileşen De Jong'u Tolga Ciğerci ile birlikte ön liberoda kullanıp, Selçuk İnan'ı 10 numara gibi oynatmak.
2. Levski Sofya maçında attığı golle umut veren Hamit'i Tolga ile beraber kullanıp, Selçuk'u önde oynatmak.
3. Tolga ve Selçuk'u mevkilerinde oynatıp, Josue'yi Sneijder gibi kullanmak.
4. Ya da 4-4-2'ye dönerek, Eren'in yanına Podolski'yi koyacak ve orta sahayı Selçuk ile Tolga'dan oluşturacak.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
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Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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