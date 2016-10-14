 Riekerink'ten Advocaat yorumu – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    'ten Advocaat yorumu

    Riekerink'ten Advocaat yorumu

    Vatandaşının milli arada ülkesine gitmesiyle ilgili bir soru üzerine, “Belki izin alıp Hollanda’ya gitmiştir; bunu bilmiyorum. Ben tercih hakkımı altyapıyı çalıştırmaktan yana kullandım” diye konuştu

    karşılaşması öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, maçına odaklandıklarını ifade etti. Zorlu bir maçın kendilerini beklediğini kaydeden başarılı çalıştırıcı, "Bu zamana kadar takımın gösterdiği performans ve sonuçtan memnunum. Ama kesinlikle çok üst düzey bir lig mücadelesi içindeyiz ve bu yeter diyemiyoruz. Gençlerbirliği'ne karşı son 3 senede 3 maçta da berabere kalmışız. Bu sene kazanmak istiyoruz" dedi. Milli arada İstanbul'da kalıp A Takımı ve altyapıyı çalıştırması, buna karşılık Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Hollanda'ya gitmesinin ifade edilmesi üzerine Riekerink, "Dick Advocaat'ı Hollanda'dan tanıyorum, saygım büyük ama onu eleştiremem. Kendimi eleştirebilirim ama başka hocayı eleştirmem doğru olmaz. Belki yönetimiyle konuşup izin alıp Hollanda'ya gitmiştir, bunu bilmiyorum. Benim için önemli olan, benim yaptıklarım. Milli Takım araları altyapı ile olabilmek için ideal. Bu yüzden ben tercih hakkımı bu yönde kullandım" diye konuştu.

    Doğru olmaz
    Bir gazetecinin, sosyal medyada taraftarların sarı saçı, mavi gözü ile Galatasaray'ın kurtarıcısı olarak kendisini Atatürk'e benzettiklerini söylemesi üzerine Hollandalı hoca şu cevabı verdi: Türk insanı için Atatürk'ün ne kadar önemli bir insan olduğunu biliyorum. Böyle bir insanla kimse mukayese edilemez.

    'in gözünden oyuncular
    CAVANDA:     Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bazı taktiksel eksikleri var bunları geliştirmeye çalışıyoruz antrenmanlarda.

    SABRİ: Çok agresif ve verilen görevi yerine getiren bir oyuncu. Takıma inanılmaz bir bağımlılığı var. Tam bir takım oyuncusu. Antalyaspor karşısında 450. maçını oynadı. Oyundan çıktığında takım arkadaşlarına desteğe devam etti. Sabri'den çok memnun olduğumu söylemeliyim.

    DE JONG: 3 gündür antrenmanla çıkıyor. Gençlerbirliği'ne karşı 18 kişilik kadroda olabilir.

    PODOLSKİ: Maçın kaderini çevirecek bir oyuncu. Antalya maçında risk aldım ve çok iyi iş çıkardı.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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