Galatasaray'ın 111. Yılı etkinlikleri kapsamında kulübün kurucusu Ali Sami Yen, kabri başında anıldı. Sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, ziyaretten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

111. yılı etkinlikleri yarın başlayacağını belirten Özbek, "Bugünde kurucumuz Ali Sami Yen Bey'in mezarını ziyaret ettik. Ruhuna bir Fatiha göndermek ve onu hatırlamak üzere buradayız. Buraya gelmişken değerli spor adamı, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı da unutmadık. Her ikisinin de mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

"Derbi yasağının tamamen kalkması en büyük arzum"

Beşiktaş ile oynadıkları derbide iki kulüp olarak iyi bir örnek verdiklerini söyleyen Başkan Özbek, "Ülkemizin en büyük ihtiyaç duyduğu konu; birlikte, beraber ve kardeşçe olmak. Spor, Türkiye ve dünyada ilgiyle izlenen bir olay. Sporda verilen mesajlar büyük kitlelere ulaşıyor. Fikret Başkan ile oturup konuşup deplasman yasağının kalkmasına karar verdik. Dostça bir maç oldu. Maç 90 dakika; fakat öncesi ve sonrasında büyük şov oluyor. İki taraftar aynı sahada maçı seyrettiğinde şov daha zevkli oluyor. Derbi yasağının tamamen kalkması en büyük arzum" ifadelerini kullandı.

"Yokum derken kulüpten yok olmayı kast etmedim"

Genel kurulda Florya projesinin kabul edilmemesi durumunda istifa edeceği yönünde çıkan haberler konusunda ise Özbek, şöyle konuştu:

"Gazetelerde söylediğim ifadeler çarpıtılıyor. 'Galatasaray Futbol Takımı'nın Florya'dan çıkabilmesi için kulübün stada daha yakın, daha mükemmel, daha konforlu bir yere taşınması lazım. Bunu sağlayamazsak 'ben yokum' dedim. 'Yokum' derken kulüpten yok olmayı kast etmedim. 'Florya'yı imar etme projesinde yokum' dedim. Takımın daha iyi şartlara kavuşması lazım. Söylemimin amacı buydu. Cımbızla kelime seçerseniz, farklı manalar çıkarabilirsiniz."

"Genel Kurul ne derse o'dur"

Genel kurulun Gatasararay'ın sahibi olduğunu vurgulayan Özbek, "Bizler emanetçiyiz. Biz, çalışmalarımız neticesinde Galatasaray'ı daha ileriye taşımanın yollarını arıyoruz. Genel kurul işin sahibi. Nasıl istenirse öyle yaparız. Bir zıtlaşma yok. Genel kurul bu işin patronu, o ne derse öyle olur. Galatasaray Spor Kulübü bana 3 yıllık yönetme hakkı verdi. Bizim yapmamız gereken aldığımız görevi süre sonuna kadar layıkıyla götürmek. Galatasaray'ın mali bağımsızlığa kavuşması ise bizim görevlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla görevimizin her zaman başındayız" diye konuştu.