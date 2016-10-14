 İşte Gençlerbirliği maçı kafilesi – Fotomaç – 14 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İşte maçı kafilesi

    İşte Gençlerbirliği maçı kafilesi

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın 'ne konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.

    Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı son antrenmanını gerçekleştiren sarı-kırmızı ekipte oyuncuların, taktiksel çalışmalar yaptıkları belirtildi.

    takımı, akşam saatlerinde özel bir uçakla Ankara'ya geçecek.

    Kadro belli oldu

    Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, maçı için Ankara'ya götürülecek kafileyi belirledi.

    Milli takımdan sakat dönen Wesley Sneijder, tedavisi süren Kolbeinn Sigthorsson ve henüz hazır olmayan Serdar Aziz kadroya alınmadı. Ayrıca Martin Linnes, Salih Dursun ve Eray İşcan da teknik heyetin tercihleri arasına giremedi.

    Milli takım dönüşü dünkü antrenmanda dinlendirilen Tolga Ciğerci ile tedavisi sonrası takımla çalışmalara başlayan Nigel de Jong ise 18 kişilik kadroda kendilerine yer buldu.

    maçı için Ankara'ya götürülecek 18 kişilik kadroda, Fernando Muslera, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda ve Sabri Sarıoğlu yer aldı.

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 16:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte Gençlerbirliği maçı kafilesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.