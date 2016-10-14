İşte Gençlerbirliği maçı kafilesi
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray takımı, akşam saatlerinde özel bir uçakla Ankara'ya geçecek.
Kadro belli oldu
Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya götürülecek kafileyi belirledi.
Milli takımdan sakat dönen Wesley Sneijder, tedavisi süren Kolbeinn Sigthorsson ve henüz hazır olmayan Serdar Aziz kadroya alınmadı. Ayrıca Martin Linnes, Salih Dursun ve Eray İşcan da teknik heyetin tercihleri arasına giremedi.
Milli takım dönüşü dünkü antrenmanda dinlendirilen Tolga Ciğerci ile tedavisi sonrası takımla çalışmalara başlayan Nigel de Jong ise 18 kişilik kadroda kendilerine yer buldu.
Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya götürülecek 18 kişilik kadroda, Fernando Muslera, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda ve Sabri Sarıoğlu yer aldı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:17
- Güneş kadroda değişikliğe gidecek mi?
Toplam 2
Yorum
karakartal Geniş ve kaliteli bir kadromuz var.Kayseri maçından sonra Napoli deplasmanı var.Maç maç gidiyoruz öncelik kayseri maçı.Milli aradan sonra oynayacağımız bu maç çok, ligde iddiamızı sürdürmemiz açısından çok önemli.sakat ve hazır olmayan oyuncularımız var.Oğuzhan kesin yok.Talisca, G.Gönül,G.inler tam hazır değil.ama riske edilecekler.adriano ikinci yarıda oynayabilir.aboubakar artık bu maçtan itibaren patlama yapabilir.
- Fenerbahçe'ye yeni otobüs
Toplam 1
Yorum
süper bu otobüs bizi şampiyon yapar bence
- 100’leri güldüren adam
Toplam 1
Yorum
diyarbakır1903 Beşiktaş'ın tarihine geçti bile. Her futbolcunun böyle olması dileğiyle
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