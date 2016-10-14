İşte Gençlerbirliği maçı kafilesi

Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı son antrenmanını gerçekleştiren sarı-kırmızı ekipte oyuncuların, taktiksel çalışmalar yaptıkları belirtildi.

Galatasaray takımı, akşam saatlerinde özel bir uçakla Ankara'ya geçecek.

Kadro belli oldu

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya götürülecek kafileyi belirledi.

Milli takımdan sakat dönen Wesley Sneijder, tedavisi süren Kolbeinn Sigthorsson ve henüz hazır olmayan Serdar Aziz kadroya alınmadı. Ayrıca Martin Linnes, Salih Dursun ve Eray İşcan da teknik heyetin tercihleri arasına giremedi.

Milli takım dönüşü dünkü antrenmanda dinlendirilen Tolga Ciğerci ile tedavisi sonrası takımla çalışmalara başlayan Nigel de Jong ise 18 kişilik kadroda kendilerine yer buldu.

Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya götürülecek 18 kişilik kadroda, Fernando Muslera, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda ve Sabri Sarıoğlu yer aldı.