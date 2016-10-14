 İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    İşte 'ın kamp kadrosu

    İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu

    ’ın, Toto Süper Lig’in 7. haftasında ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Ardından sarı-kırmızılılar Ankara'ya gitti.

    Yarın deplasmanda oynayacağı maçı için saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Ankara'ya hareket edecek olan Galatasaray, mücadele öncesi kampa girecek.

    Sarı- kırmızılıların kamp kadrosu ise şöyle:

    "Fernando Muslera, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu."
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 17:24
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