İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu
Galatasaray’ın, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Ardından sarı-kırmızılılar Ankara'ya gitti.
Yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı için saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Ankara'ya hareket edecek olan Galatasaray, mücadele öncesi kampa girecek.
Sarı- kırmızılıların kamp kadrosu ise şöyle:
"Fernando Muslera, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu."
Yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı için saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Ankara'ya hareket edecek olan Galatasaray, mücadele öncesi kampa girecek.
Sarı- kırmızılıların kamp kadrosu ise şöyle:
"Fernando Muslera, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu."
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kerim Frei’a Köln kancası
Toplam 5
Yorum
01BJK Geç bile kaldılar. Töreyi değil. Kerimi kiralayacaklardı. Kerim zaten yetenekli: Fakat arada kiralık giderse; kendini daha iyi geliştirir.
- Şener'e ağır yük
Toplam 1
Yorum
gastamonulu şener ilerleyen zamanlarda hücumunu geliştirirse gökhan'ı(gönül) geçer
- Savaşın emri
Toplam 2
Yorum
Mehmet Takım birbirine yakın oynamıyor. Yardımlaşma çok düşük.. Buna çare bulunmazsa sonuç yine aynıdır.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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