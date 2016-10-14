111. yıl etkinlikleri başladı

Galatasaray kulübünün 111'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerine bugün başlandı. Etkinlik kapsamında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Cengiz Özyalçın, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Muhasip Üye İsmail Sarıkaya, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaraylı sporcular ve Sarı-kırmızılı camianın önemli isimleri Ali Sami Yen'in Feriköy'de bulunan kabrini ziyaret etti.

Ali Sami Yen'in kabrine çiçekler konulup, mezarı başında dualar okunurken, anma sonrası konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şunları söyledi

"Kurucumuz, bir numaralı üyemiz Ali Sami Yen Bey'i 111. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında mezarında ziyaret ettik. Yarın da kutlamaları yapacağız. Kendisinin karşısında saygıyla eğiliyoruz. Bize emanet ettiği 111 yıllık bu camiayı ileri taşımak bizim görevimiz. Dünya çapında bir kulüp haline getirmek için göreve geldik. Bunu başarmamızı sağlayan benden önceki 35 başkana da teşekkür ediyorum. Galatasaray Lisesi'nde edebiyat sınıfında mütevazı şekilde, 1905'te kurulan bu kulüp benden önceki 35 başkanın çabasıyla bir dünya markası haline geldi.





Ali Sami Bey'in de kuruluştaki amacı ve arzusu buydu. Daha önce seçilmiş başkanlar ve yönetim kurulları gibi ben ve arkadaşlarım da aynı yolda hizmet ediyoruz. Değişen futbol dünyasında ve dünya şartlarında daha ileri götürüp daha büyük başarılara imza atmak için çalışıyoruz. Herkesin huzurunda bir kez daha Ali Sami Yen Bey'e teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki bize böyle bir değer bırakmış...

Sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen'in ardından, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti. Başkan Özbek, burada dostluk mesajı verirken, Süleyman Seba Türk sporuna son derece büyük hizmetleri olmuş, dostluğun ve kardeşliğin gelişmesi için çalışmış bir insan. Ali Sami Yen Bey'i de, Süleyman Seba'yı da çok özlüyoruz. Bu iki büyük insanın anısına bugünkü futbol camiası olarak üzerimize düşen görev dostluk ve kardeşlik temelleri geliştirmek ve güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.



