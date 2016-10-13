Yakında müjde vereceğim
Divan kurulu üyelerine, Riva ve Florya projeleriyle ilgili bilgi veren Başkan, 22 Ekim’deki kongrenin çok önemli olduğunu belirterek, “Gayrimenkullerini değerlendirmekten başka çaremiz yok” dedi.
BORÇLAR UKRAYNA VE YUNAN LİGİ'Nİ GEÇTİ
G.Saray kulübü yılda 40 milyon euro sadece bankalara faiz ödüyor... Bu rakam milli takımımızın 2-0 yenildiği İzlanda'nın liginde yer alan 12 takımın tamamının bütçesi olan 18.18 milyon euro'nun iki katından fazla. G.Saray'ın sadece futbol takımının 17 milyon euro'luk zararı bile İzlanda'nın tüm futbol ligine neredeyse eşit. G.Saray'ın sadece borcu ve alacağı arasındaki fark olan 330 milyon euro ise 303 milyon euro değeri olan Ukrayna ve 302 milyon euro değeri bulunan Yunanistan Ligi'nden daha fazla. G.Saray'ın sadece borcu ile alacağı arasındaki fark ise Avrupa'nın küçük ülkesi Faroe Adaları'nın IMF'ye olan 68 milyon euro'luk borcunun bile 5 katı değerinde.
KURTULMAMIZ ŞART
Her sene ödenen faiz ve kur farkına da değinen Başkan Dursun Özbek şöyle devam etti: "Çok önemli sponsorların gelirleri 2019-2020'ye kadar temlik edilmiş. Sizden önceki yönetim her şeyi tüketmiş. Bu da sizi zorluyor ve performansı etkiliyor. Böyle borç ve faiz sarmalında en son verilerle Galatasaray'ın borcu 1.5 milyar TL seviyesine gelmiş durumda. Bunun 230 milyon doları finansman kuruluşlarına, diğerleri de tedarikçilerine. Kulübün toplamda 500 milyon dolar borcu var. Her sene 38-40 milyon ödenen faiz ve kur parsını bir hayal edin, nasıl bir kanamadır bu! Bu borç faiz sarmalından Galatasaray'ın bir an önce çıkması gerek!"
KAYNAK YARATMALIYIZ
Bu borçlardan ve dar boğazdan gayrimenkuller ile çıkmanın mümkün olduğunu dile getiren Özbek, "Bütün gelirlerimiz temlik edilmiş veya rehin edilecek ne gayrimenkul, ne hissesi kalmış, ne sponsorluk gelirleri kalmış. Yeni kaynak yaratmak zorundayız. Bunların başında sahip olduğumuz gayrimenkuller var. Bu gayrimenkulleri değerlendirmek suretiyle bu dar boğazı çözmek mümkün" diyerek Emlak Konut ile yaptıkları protokol çerçevesinde Riva'dan 300 milyon dolar, Florya'dan ise 200 milyon dolar beklediklerini ifade etti.
MALİ KRİTER KOYACAĞIZ
Özbek: Yönetimler artık fazladan para harcayamayacak
Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ı başarıya taşımak için yönetimlerin uymak mecburiyetinde olduğu kurallar getirmek istediklerini söyledi. Geçmiş yönetimlerin ellerinde olmayan paraları harcadıklarını ifade ederek, "Sami Çölgeçen'in önerisi ile mali sportif, mali, yönetim kriterleri getirmek istiyoruz. Bütün yönetimlerin bunlara uymak mecburiyetinde olması lazım. Bunun için Galatasaray kriterlerini oluşturmamız gerek. Galatasaray'ın geleceğe yönelik kararlarının uygulamasını oluşturacak bir komisyon için çalışmalara başladım" ifadesini kullandı.
G.SARAY CEZA ALACAK MI?
Muhalif kesinden gelen, "Galatasaray seneye de UEFA'dan ceza alacak" şeklindeki açıklamaları da değerlendiren Başkan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın UEFA'dan ceza alacağını söylemek haksızlık. UEFA'nın tüm kriterlerine yani bizi zorlamalarına uyum sağlamaya yaklaştık. İyi ki de UEFA'nın bu zorlamaları var. Ceza almamız söz konusu olmayacak" değerlendirmesini yaptı.
SALON İÇİN GERİ SAYIM
Divan'da uzun bir konuşma yapan ve zaman zaman terleyen Başkan Özbek, TT Arena'nın yanına yapılacak salon için gerekli izinleri aldıklarını ve isim hakkını satarak bedavaya yaptıracaklarını ifade etti.
YAKINDA MÜJDE VERECEĞİM
Florya'yı değerlendirmek zorunda olduklarını ve tesislerin de artık yetersiz kaldığını anlatan Dursun Özbek, Emlak Konut'tan kendilerine yer göstermesini istediklerini ifade etti: "Yakında çok güzel bir müjde vereceğim. Emlak Konut'tan 1 milyon metrekare arsa istedim. Bu çalışma yapılıyor. Florya'dan gelecek para banka borçlarına harcanacak. Sonra taahhüt karşılığı borçlara gidecek. Florya yuvamız, biz bu yuvadan ancak tesisi daha geniş ve uygun bir arsa karşılığında çıkarız."
DERGİ ADINA ÖZÜR DİLEDİ
Divan'da kulüp dergisinin ekinde yapılan hatalar da gündem oldu. Derginin çocuklar ekinde, "Galatasaray Spor Kulübü Kaç Yılında Kurulmuştur" diye sorulurken cevap şıkları arasında 1905'in yer almaması ve kulüp isminin "Galatarasay" olarak yazılması tepki çekti. Üyelerden Ahmet Özdoğan, "Sayın başkan iletişim sorunu yaşıyorsunuz" derken Özbek "Kitapçıkta yazan şey için özür diliyorum. Baskı hatası olarak görmek lazım" diye konuştu.
Savaş ÇORLU
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:18
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 10
Yorum
GS hiç birzaman 1nci sınıf bir avrupa takımı olamadık ama cok şükürki insani duygularımız 1nci sınıf
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 40
Yorum
POYRAZ Güzel kardeşim benim bu adam ilk önce sizin suyunuzu içti bilmediğin konularda sus gülünç duruma düşme FB de Semih bunu pataklamıştı bilesi
- U21’e 5 attılar
Toplam 1
Yorum
baron Robin yine bos kaleye atti u21 takimina gol atamayan bitik bi yildiza 5 milyon bonuslarla 6 milyon euro ver snra 100 bin euro alacam diye ozanin beceriksizsizligi yuzunden acemiliginden kaynakli yasanan sakatligindan alacagi 80 bin euro icin fifa kapilarinda surunecek tabiki buroksiyeyi asabilirse
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