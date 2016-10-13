Tannane satışta

Cimbom'un sezon başı listesindeki isimlerden biri Oussama Tannane olmuştu. Sorunlu olduğu için transferi gerçekleşmemişti. İşte o Tannane, Saint Etienne ile 7 maça çıktı, 1 asist yapabildi. Fransızlar, devre arası satmayı düşünüyor.