 Tannane satışta – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Tannane satışta

    Tannane satışta
    Cimbom'un sezon başı listesindeki isimlerden biri Oussama Tannane olmuştu. Sorunlu olduğu için transferi gerçekleşmemişti. İşte o Tannane, Saint Etienne ile 7 maça çıktı, 1 asist yapabildi. Fransızlar, devre arası satmayı düşünüyor.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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